Autoridades, estudiantes atletas y comunitarios de los municipios Oviedo y Juancho mostraron sus satisfacciones por tomarlos en cuenta en el recorrido de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el segundo día este sábado de la “Ruta Wiche García Saleta, la llama de los valores”, la antorcha se paseada por los principales calles de las comunidades de Oviedo y Juancho.

“Nos unimos a este recorrido de la esperanza, del deporte y de la unidad que debe existir entre los pueblos”, manifestó Ramón Pérez Terrero, alcalde de Oviedo, quien se hizo acompañar del regidor Andry Carmona, así como de las atletas estudiantes Neufry Terrero, Rossy Mella y Jessica Pérez, entre otras. El alcalde Henry García, del municipio de Juancho, porta la llama de los Juegos.

El fuego de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe inició su recorrido por toda la región Sur, partiendo desde Pedernales, donde autoridades, estudiantes, deportistas y comunitarios se unieron por las principales vías de la ciudad.

Ramón Pérez Terrero, alcalde de Oviedo, porta la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En el municipio Juancho, la antorcha fue recibida por el alcalde Henry García, quien valoró el gesto de las autoridades por hacer posible una parada de la ruta. “Nuestros jóvenes, atletas y toda la comunidad nos sentimos muy contentos de hacernos partícipes de esta grata experiencia”, manifestó García.

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Colí, la mascota de los Juegos, tuvo un papel protagónico, confundiéndose en un abrazo de solidaridad y esperanza con los atletas y jóvenes que se unieron al recorrido.

Las atletas estudiantes Neufry Terrero y Rossy Mella en un momento de cambio de la antorcha.

Además de las paradas en Oviedo y Juancho, la “Ruta Wiche García Saleta, la llama de los valores” hizo un aparte en el busto en homenaje al cacique Enriquillo, así como en el emblemático balneario Los Patos, en Barahona.

Cada parada en los dos citados municipios fue definida por sus habitantes de histórica, por la magnitud del acontecimiento deportivo, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto en el país.