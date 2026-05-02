Mantenimiento programado en la red de transmisión afectará zonas de Haina Oriental este sábado 2 de mayo

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa a la ciudadanía que este sábado 2 de mayo de 2026 estará realizando trabajos programados de mantenimiento en una de sus líneas de transmisión, como parte de su compromiso continuo de mejorar la calidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Estas labores consisten específicamente en el reemplazo de estructuras que presentan deterioro en la línea de transmisión 69 kV Haina – Kilómetro 10.5.

Este tipo de intervención es necesaria para garantizar que la infraestructura eléctrica se mantenga en óptimas condiciones, evitando fallas futuras y asegurando un servicio más confiable para todos los usuarios. Los trabajos se estarán ejecutando en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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Durante el desarrollo de estas actividades, se prevé la interrupción temporal del servicio eléctrico en la comunidad de Haina Oriental, ubicada en el Distrito Nacional. Asimismo, también podrían verse afectados de manera momentánea algunos usuarios industriales importantes como la empresa Fersan y la Cervecería Bohemia, debido a su cercanía con la línea en mantenimiento.

La ETED explica que ha planificado estas labores de manera cuidadosa para reducir al máximo el tiempo de interrupción del servicio. Su equipo técnico estará trabajando de forma continua durante el período establecido, con el objetivo de restablecer la energía lo más rápido posible y disminuir cualquier impacto en las actividades de los sectores afectados.

La institución agradece la comprensión y colaboración de la población durante la ejecución de estos trabajos. Además, reafirma su compromiso de seguir modernizando el sistema de transmisión eléctrica del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y apoyando la transición hacia una red energética más eficiente, segura y resiliente.