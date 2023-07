Alcaraz regresa a su Murcia natal un día después del éxito en Wimbledon

Murcia.- El español Carlos Alcaraz Garfia y su familia llegaron este lunes a su casa de El Palmar (Murcia) 27 horas después de que el joven tenista de esta pedanía murciana se coronase por primera vez campeón del torneo de Wimbledon y ahora disfrutará con los suyos de unos días de descanso.

El jugador, que a sus 20 años es el número 1 del mundo, estuvo acompañado en Londres por sus padres, Carlos y Virginia, y por sus tres hermanos, Álvaro, Sergio y Jaime, y, por lo tanto los Alcaraz Garfia disfrutaron tras sufrir bastante en la final que el segundo de los hijos del matrimonio venció en cinco sets y remontando al serbio Novak Djokovic (1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4).

Después de atender a los compromisos protocolarios y publicitarios tras su éxito en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de la capital inglesa, Carlitos y el resto de la familia emprendieron viaje de regreso hasta tierras españolas y llegaron a El Palmar pasadas las once y cuarto de la noche (21.15 GMT) y acompañados por algún familiar más.

No ocultaron estar visiblemente cansados, aunque con tiempo para saludar a quienes allí les esperaban, cerca de un centenar de vecinos además de los reporteros que captaron el momento del regreso al hogar por parte de un triunfal Carlos Alcaraz.

El líder de la ATP tuvo tiempo de firmar algún autógrafo aunque la fatiga acumulada tras tanto esfuerzo y las emociones vividas le hizo dirigirse rápidamente a su casa para descansar