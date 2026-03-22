Secretaria de Seguridad de Estados Unidos se reúne con Luis Abinader en Punta Cana

Santo Domingo.- La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó el país este sábado, y, según una fuente fiable, se reunió con el presidente Luis Abinader en Punta Cana, para tratar temas de seguridad.

El encuentro de Noem y Abinader se habría llevado a cabo el sábado, 21 de marzo, en Punta Cana, según la fuente. El Gobierno local no informó sobre la visita de la funcionaria estadounidense.

En la reunión también estuvieron presentes importantes funcionarios del Gobierno dominicano, más la embajadora estadounidense en el país, Liah Campos.

Noem fue seleccionada recientemente por el presidente Donald Trump, como enviada especial para supervisar el denominado “Escudo de las Américas”.

Dicho organismo está integrado por países de la región, más Estados Unidos, y tiene como finalidad “enfrentar el narcotráfico y terrorismo”.

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Tras la visita al país, la funcionaria estadounidense tenía también en agenda visitar Honduras, para reunirse con autoridades de esa nación centroamericana.