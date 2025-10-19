Santo Domingo. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este domingo que a partir del martes 21 de octubre de 2025 dará inicio el período de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) correspondiente al ciclo 2025-2026, el cual abarca un total de 2,086,756 vehículos hábiles en todo el territorio nacional.

La institución explicó que este proceso de renovación tiene una proyección de recaudación estimada en RD$3,433,806,000, manteniendo sin cambios los valores del marbete respecto al año anterior.

De acuerdo con la DGII, el costo del impuesto será de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el año 2020, y de RD$3,000 para los fabricados a partir de 2021 en adelante.

Los contribuyentes podrán renovar el marbete de manera virtual a través del portal www.dgii.gov.do, de la aplicación móvil DGII, o en las entidades financieras autorizadas a nivel nacional.

Con la frase “¡Cumple tu misión!”, la DGII motivó a los propietarios de vehículos a realizar el proceso dentro del plazo establecido, a fin de evitar recargos y largas filas de último momento.