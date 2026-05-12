Cancún, México.-Para Carlos Torres, la serie La Reina del Flow, que ya va por su tercera temporada, fue la producción que le otorgó reconocimiento a nivel mundial y le permitió recibir el cariño del público de países como República Dominicana, Chile, España, México, Paraguay y muchos más.

“Mi agradecimiento eterno con esa producción, la cual no deja de sorprender y, aunque otras series también nos han dado puertas abiertas, esta ha sido muy especial”., dice el actor que personaliza a Charlie Flow. Aunque no es su voz la que suena en las canciones que interpreta, por exigencias del personaje se utilizó la voz de un cantante real. Aun así, Torres se preparó con clases de canto y baile para dar la mejor interpretación posible.

“Sin duda, ese mundo musical fue parte del éxito que comenzó hace nueve años”, afirma. Cuando le comunicaron que haría el papel de Charlie “Flow”, se sintió entusiasmado y muy feliz, ya que implicaba un reto para su carrera.

“Como actor uno busca retos; no es fácil conseguir personajes diferentes. Muchas veces, como latinos, tenemos conceptos repetidos del ‘bueno’ y del ‘malo’. Pero Charlie era muy particular”, dijo el Torres. Indicó que al verlo dijo: “Reguetonero, tiene flow, otro mundo” y para un actor eso es un tesoro”. Expresó que todos los actores siempre buscan personajes que los reten, y Charlie Flow fue ese caso.

“Tuve la oportunidad y el privilegio de ganarme este personaje y lo aproveché al 100%: cada cualidad, cada defecto, lo trabajamos y lo vivimos en cada escena”.

Sobre la muerte de Jeymi, papel que interpreta la también colombiana Carolina Ramírez, reconoce que la decisión impactó profundamente tanto al público como al elenco. “Nos dolió muchísimo. Son decisiones que no dependen de nosotros; nuestro trabajo es dar lo mejor, y eso fue lo que ocurrió: el esfuerzo de cada compañero, dando todo en escena”.

Premios Platino

Este año tuvo la oportunidad de ser uno de los presentadores oficiales de la edición XIII de Premios Platino Xcaret, desempeñando una nueva función. “Siempre disfruto los Platino; el año pasado estuve en la alfombra roja y nos divertimos muchísimo. Creo que gracias a ese momento nos extendieron la invitación: no solo a mí, sino también a Caro Ramírez, que estuvo en la alfombra roja este año, y a mí la gala.

Próximos proyectos de Carlos Torres

Respecto a su trabajo como actor, adelantó que tendrá dos estrenos este año: la segunda temporada de Medusa (serie de Netflix) y la tercera temporada de la comedia Pedro, el escamoso. Sobre esta última, comenta que la serie tiene una gran fanaticada y que en esta nueva temporada verán a Pedrito Coral Junior, el hijo de Pedro Coral, enfrentando conflictos, dudas y momentos difíciles en los que deberá organizar su vida y elegir un camino.

Resaltó que este año vienen nuevos personajes y mucha comedia. “Antes de Pedro el escamoso había pedido a gritos que llegaran personajes más livianos, porque venía de proyectos con mucha violencia y acción”.

Agregó que estuvo en España haciendo un personaje muy violento; La Reina del Flow es una serie con mucha acción y drama. Por eso estoy feliz de entrar ahora en otro ambiente, algo más suave y distinto”.