SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dejó sin efecto las alertas rojas y emitió este sábado avisos de nivel amarillo para varias demarcaciones del país. En alerta amarilla quedan las provincias San Juan, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata y María Trinidad Sánchez.

Por su parte, el COE declaró en alerta verde a Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Samaná, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Pronóstico marino y recomendaciones

Las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones menores navegar con precaución tanto en el océano Atlántico como en el mar Caribe, debido a la reducción de la visibilidad provocada por la actividad lluviosa, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Previsión meteorológica

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana del domingo se espera cielo con nubes dispersas y la ocurrencia de chubascos aislados, principalmente en poblados del suroeste del país. Las condiciones podrán cambiar conforme avance la vaguada y se actualicen los boletines meteorológicos.

El COE y el Indomet llamaron a la población a mantenerse atenta a las advertencias oficiales y a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos niveles de agua.