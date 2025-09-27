Hoy continuarán las lluvias con tormentas eléctricas en Santo Domingo y el Distrito Nacional, debido a la inestabilidad asociada a los efectos indirectos del potencial ciclón tropical número 9, que se mantiene alejándose del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Además, se esperan lluvias y tronadas en provincias del norte, centro y suroeste del país, entre ellas Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Cristóbal, Pedernales, Barahona, Azua y Peravia.

A partir del mediodía el calentamiento diurno favorecerá un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en puntos aislados, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco. Estos episodios podrían persistir hasta las primeras horas de la noche.

Situación del potencial ciclón tropical

Indomet mantiene vigilancia continua sobre el potencial ciclón tropical número 9, ubicado a unos 250 kilómetros al noroeste de la porción más oriental de Cuba. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se desplaza hacia el oeste a 11 km/h. Por su posición, sus efectos en la República Dominicana son indirectos pero suficientes para generar inestabilidad y bandas de aguaceros.

Recomendaciones

Las autoridades meteorológicas y de protección civil recomiendan:

• Mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.

• Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal.

• No exponerse a áreas costeras con oleaje elevado ni a conductas de riesgo durante tormentas eléctricas.

Indomet y los organismos de emergencia continuarán monitoreando el sistema y emitirá avisos si la situación cambia.