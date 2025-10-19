Actualidad Policial

¡Alerta de captura! Buscan implicados en red de narcotráfico de Operación Leopardo

Allanamientos. DNCD

Santo Domingo.- El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra tres hombres, señalados como cabecillas de una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, desmantelada a través de la Operación Leopardo.

Se trata de Pedro Luis Cordero Espinal, Moisés Severino Inirio y José Ignacio de Jesús Mota, quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones en su contra.

El Ministerio Público y la DNCD solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar a los fugitivos y ratifica que todas las informaciones serán manejadas de manera anónima y confidencial.

Los prófugos estarían implicados a la desmantelada red criminal a la que se ocupó 643 paquetes de cocaína y bienes millonarios, durante 17 allanamientos y operativos, realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

Las autoridades instan a la población a colaborar para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Cualquier dato que pueda contribuir a la captura de los prófugos será de vital importancia y se manejara en absoluta confidencialidad.

