Alerta rentabilidad

Las informaciones acusan una evolución a la baja del precio de las acciones de la empresa César Iglesias en el mercado de valores. En febrero de 2026, el valor de la acción experimentó un desplome, llegando a cotizarse alrededor de 82 pesos, lo que representa una caída absoluta de más de 46 pesos por acción con respecto al precio de emisión.

Existen evidencias de que las acciones de esta empresa presentan un rendimiento menor que los intereses pasivos promedios que esos fondos de retiro asegurarían en el Banco Central, en Hacienda y en otras entidades. Además, revelan un riesgo mayor de una posible persistencia a la baja y de pérdidas reales al momento de una eventual venta de las acciones.

En agosto 2023, César Iglesias realizó una oferta pública de acciones, un hito en la bolsa de valores del país, con un valor inicial de 128.84 pesos, lo que motivó a la SIPEN a autorizar la inversión de fondos de pensión. La mayoría de las AFP, adquirieron el 70% de sus acciones, convirtiendo a más de 5 millones de trabajadores afiliados en accionistas indirectos, con una inversión de 3,492 millones de pesos.

Según la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), este movimiento a la baja de las acciones se debió principalmente a que inversionistas más pequeños vendieron sus acciones, generando una disminución en la demanda y en su valor. Lo que no parece lógico es que solo accionistas minoritarios hayan provocado una reducción tan significativa.

Como consecuencia de esta caída, se estima una reducción potencial del fondo de pensión. La inversión inicial de 3,492 millones ahora tendría un valor aproximado de 2,439 millones a los precios actuales. Ello implicaría una pérdida no realizada superior a los 1,050 millones de pesos, afortunadamente una reducción teórica solo «en el papel» porque la venta no se ha realizado.

La situación no es para cundir el pánico, pero tampoco para ignorar la existencia de un riesgo mayor. Sin bajar la guardia, tenemos que confiar en el análisis técnico financiero realizado y en la decisión sopesada de una Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión integrada por la SIPEN, el Banco Central y las superintendencias de Valores y de Bancos.

Además, en la solvencia profesional de dos empresas calificadoras de riesgo independientes. La Fitch Ratings Dominicana y Feller Rate Dominicana otorgaron a César Iglesias, S.A. una calificación de riesgo «AA», que es superior al grado de inversión, la cual hasta ahora se ha mantenido estable.

En 2024 la asamblea de accionistas distribuyó unos 1,200 millones en dividendos (9.29 pesos por acción) con cargo a los resultados del 2023. Vamos a esperar los resultados financieros y el monto de los beneficios del 2025 que será repartido entre los accionistas, incluyendo a la AFP Reservas del Estado, a AFP Siembra y a la AFP Crecer.

Por: Arismendi Díaz Santana

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