Los Alcarrizos.– A más de un año de haber sido incluidos en un decreto presidencial, 174 ex empleados del Ayuntamiento de Los Alcarrizos continúan sin recibir sus pensiones, una situación que mantiene en incertidumbre a decenas de familias y ha encendido las alarmas a nivel político.

Ante el retraso, el diputado Sandro Sánchez sostuvo un encuentro con el director de Pensiones y Jubilaciones, Juan Rosa, para abordar el caso de los exservidores municipales amparados en el decreto 164-25 del Poder Ejecutivo, cuyos pagos aún no se han materializado.

El legislador del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) explicó que la reunión tuvo como objetivo destrabar el proceso y coordinar acciones que permitan acelerar la entrega de los beneficios a los pensionados, muchos de los cuales atraviesan condiciones de salud delicadas y limitaciones económicas.

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“Estamos trabajando para que esos hombres y mujeres que entregaron gran parte de sus vidas al servicio de nuestro municipio puedan recibir sus pensiones con dignidad”, afirmó.

El diputado Sandro Sánchez sostuvo un encuentro con el director de Pensiones y Jubilaciones, Juan Rosa

Sánchez calificó el encuentro como productivo y expresó su expectativa de que la situación pueda resolverse en el corto plazo, ante la presión social generada por el prolongado retraso en los pagos.

El congresista advirtió que continuará gestionando soluciones hasta lograr que los afectados reciban los recursos que por ley les corresponden, subrayando que se trata de un derecho adquirido tras años de servicio público.