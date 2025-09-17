Se forma la Tormenta Tropical Gabrielle, ¿qué esperar?

Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció este miércoles la formación de la Tormenta Tropical Gabrielle, luego de que, como estaba previsto, se fortaleciera hoy.

«A las 11:00 a. m., la depresión tropical no.7 se fortaleció, para convertirse en la Tormenta Tropical Gabrielle», informó el Indomet.

De acuerdo al organismo, el centro de la tormenta se encuentra a unos 1,745 km, al este de las Islas de Sotavento, en las Antillas Menores. Sus vientos máximos sostenidos son de 75 km/h, y se mueve hacia el oeste, a una velocidad de 35 km/h.

El Indomet aseguró que mantiene una estrecha vigilancia sobre este sistema, y recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales.