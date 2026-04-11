Alertan sobre el avance de las enfermedades venosas en RD

Santo Domingo.- En el marco de la Semana de la Vena, una iniciativa impulsada por la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular, especialistas llaman la atención sobre una realidad preocupante: miles de personas padecen enfermedades venosas sin saberlo, ignorando señales que podrían prevenir complicaciones graves.

El doctor Edgar Vargas advierte que la insuficiencia venosa es mucho más común de lo que se cree, pero también una de las más subestimadas.

Señales que se ignoran… hasta que es tarde

Las várices no son solo un tema estético. Según el especialista, la enfermedad puede comenzar de forma silenciosa con síntomas que muchas personas normalizan:

Várices visibles

Hinchazón (edema) en las piernas

Cambios de coloración en la piel

Sensación de pesadez

Aparición de úlceras en etapas avanzadas

“El dolor no siempre está presente, y por eso el paciente no percibe el daño a tiempo”, explica Vargas, quien también es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular . Esta falta de síntomas evidentes hace que la enfermedad avance sin control.

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Las complicaciones pueden ser severas: desde trombosis venosas superficiales, dolorosas pero tratables, hasta trombosis venosa profunda, una condición potencialmente mortal.

Doctor Edgar Vargas

Hábitos cotidianos que están dañando tus venas

Más allá de factores genéticos o estructurales, hay prácticas diarias que deterioran la salud vascular sin que las personas lo noten:

Permanecer mucho tiempo de pie sin usar medias de compresión

Sedentarismo o inmovilización prolongada (como tras accidentes o cirugías)

Obesidad, que favorece el estancamiento de la sangre en las piernas

Falta de prevención tras lesiones o procedimientos ortopédicos

El especialista también alerta sobre el síndrome postrombótico, una consecuencia de trombosis no tratadas que puede derivar en daño crónico, cambios en la piel y úlceras difíciles de sanar.

“Una simple falta de movilidad puede desencadenar una cadena de eventos que termina en insuficiencia venosa severa”, puntualiza.

Tecnología de punta ya disponible en el país

A pesar del panorama, hay buenas noticias. En República Dominicana ya se aplican tratamientos de nivel internacional.

El doctor Vargas destaca el uso de láseres de 1940 nm, una tecnología avanzada que permite tratar las várices de forma más precisa y menos invasiva. También menciona innovaciones como Varixio, un producto de última generación que mejora los resultados en procedimientos venosos.

“Siempre hemos apostado por la innovación, invirtiendo en equipos y formación para ofrecer a los pacientes opciones modernas y efectivas”, asegura.

Educación y prevención: la clave

La Semana de la Vena busca precisamente eso: crear conciencia. En un país donde muchas personas consultan cuando la enfermedad ya está avanzada, los especialistas insisten en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

Finalmente, el especialista dice que el mensaje es claro: las señales están ahí, pero hay que saber verlas. Ignorarlas puede tener consecuencias que van más allá de lo estético, poniendo en riesgo la calidad de vida… y en algunos casos, la vida misma.