Santo Domingo.- El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, coronel Diego Pesqueira, informó a los medios de comunicación que las autoridades mantienen bajo custodia al presunto autor del incidente ocurrido en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Pesqueira explicó que el detenido, identificado como Alexander Jiménez Galván, de 35 años de edad, fue entregado a la institución por personal de seguridad de la universidad. El hombre también presenta heridas y golpes contusos, que presuntamente habrían sido ocasionados por personas aún no identificadas tras el incidente.

Quizas te interese: Aguaceros fuertes: COE mantiene 6 provincias en alerta amarilla y eleva a 18 en verde, prepárate

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron heridas con perdigones durante el hecho, registrado la tarde de este miércoles. “Este es un caso en desarrollo. Estamos coordinando las investigaciones con el Ministerio Público de la República Dominicana y las autoridades de la universidad para determinar con precisión lo ocurrido y establecer responsabilidades”, señaló el vocero.

Pesqueira agregó que no se descarta ninguna hipótesis y que en las próximas horas se ofrecerán más detalles a la opinión pública. “Nuestro interés es garantizar que se esclarezcan los hechos y que los responsables respondan ante la justicia”, puntualizó.