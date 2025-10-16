Lluvias inundaron calles y avenidas en la capital.-Foto Franklin Santana. / Archivo

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis provincias en alerta amarilla y eleva a 17 las que están en verde, junto al Distrito Nacional, debido a posibles inundaciones urbanas y rurales causadas por aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, asociados a un frente frío y una vaguada prefrontal ubicada al norte del país.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

En alerta verde están Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago y Duarte, además de San Cristóbal, el Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Las autoridades exhortan a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, especialmente en las provincias bajo alerta.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la aproximación del frente frío y la vaguada favorecerán la formación de nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche de este viernes.

Estas precipitaciones afectarán provincias como Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona y Pedernales.

Se espera que las lluvias comiencen a disminuir de manera gradual conforme avance la noche del viernes.