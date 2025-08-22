Alexander Ogando se impone en los 200 metros de la Liga Diamante en Bruselas

El velocista dominicano Alexander Ogando volvió a poner en alto la bandera nacional al conquistar la prueba de 200 metros planos en la parada de la Liga Diamante, celebrada este viernes en Bruselas, Bélgica.

Ogando, de 24 años, detuvo el cronómetro en 20.16 segundos, superando por escaso margen al estadounidense Robert Gregory, quien registró 20.19, y al nigeriano Udodi Onwuzurike, que finalizó tercero con 20.29.

Orgullo dominicano en las pistas

Con este triunfo, Ogando confirma su ascendente trayectoria en el atletismo mundial, consolidándose como uno de los principales exponentes de la velocidad en América Latina y el Caribe.

El dominicano, oriundo de San Juan de la Maguana, ha sido pieza clave en el relevo mixto 4×400 que logró medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Campeonato Mundial de Oregón 2022.