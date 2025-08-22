Liranyi Alonso ahora pisó la gloria

Así reacciona la velocista dominicana luego de cruzar la meta para implantar récord en Juegos Panamericanos Junior con 22.69 segundos en los 200 metros.

En Cali 2021, las ganas de cruzar la meta se convirtieron en una descalificación.

Cuatro años después, en la misma prueba, en Asunción 2025, Liranyi Alonso dejó claro que de las caídas también se construyen victorias.

Tuvo una salida impecable y un cierre espectacular para coronarse con la medalla de oro en los 200 metros lisos de los Juegos Panamericanos Junior con tiempo de 22.69 segundos, nuevo récord de la justa continental.

La velocista dominicana mejoró el tiempo de 22.96 segundos establecido por Anahí Suárez, de Ecuador en Cali 2021 y de esta forma obtuvo su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.

La medalla de plata la ganó Marleth Ospino, de Colombia, con tiempo de 23.14 segundos, y el bronce recayó en Keliza Smith, de Guyana, con marca de 23.42 segundos.

Disciplina

La joven de 19 años sostuvo que todos los buenos resultados que ha registrado en el año, han sido gracias al trabajo realizado durante la temporada.

“El esfuerzo, la entrega, la dedicación y la disciplina me han llevado hasta aquí”, dijo Alonso.

Se dedicó la victoria a sí misma y dijo estar motivada para dar lo mejor de sí en sus próximas competencias.

Enfocada

Alonso pertenece a una generación con mucha calidad del atletismo dominicano.

A pesar de su edad, ha sabido posicionarse como una de las mejores corredoras dominicanas en los últimos años.

“Estoy feliz y agradecida. Cada paso y cada entrenamiento me acercan al éxito y al objetivo que estoy buscando”.

Cita mundialista

La vegana verá acción por vez primera en una Copa Mundial de Atletismo, cuando participe en la cita global el próximo mes de septiembre en la categoría de los 100 metros.

Logró su clasificación al cronometrar 11.04 segundos (marca nacional) en el Campeonato Nacional de Atletismo realizado a principios de este mes.

En la élite

Su entrenador Ludwig Rubio califica a Liranyi como el futuro inmediato del atletismo dominicano y dice que tiene las condiciones de ser élite mundialista.

Seis medallas

República Dominicana tiene seis medallas en los Juegos de Asunción, incluida una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Un punte

Se une a Fiordaliza

Con sus dos preseas en los Juegos de Asunción, Liranyi se une a la velocista Fiordaliza Cofil como las únicas multimedallistas en Juegos Junior. En 2021, Cofil ganó 3 medallas (una de oro y dos de bronce).