Tokio, Japón.– El velocista dominicano Alexander Ogando finalizó en la sexta posición en la final de los 200 metros lisos del Mundial de Atletismo celebrado en el Estadio Olímpico de Tokio, al registrar un tiempo de 20.01 segundos.

Ogando, quien es entrenado por el doble campeón olímpico Félix Sánchez, expresó sentirse “feliz y alegre por volver a estar entre los mejores del mundo”, destacando que en esta ocasión mostró un mejor desempeño en su prueba principal de los 200 metros, luego de haber competido también en los 400, donde no superó la primera ronda.

Alexander Ogando termina sexto

El atleta recordó con emoción que en este mismo escenario logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como parte del relevo mixto 4×400 metros representando a República Dominicana.

“Tengo buenos recuerdos de haber ganado una medalla olímpica aquí. Estoy muy feliz y alegre de volver a estar entre los mejores del mundo”, expresó Ogando, quien agradeció a su entrenador por el apoyo y la guía durante su carrera deportiva.

“He aprendido muchísimo de mi entrenador, Félix Sánchez. Es como un padre para mí”, añadió el velocista, quien suma así su tercera final mundial de 200 metros, tras haber sido quinto en Eugene 2022 y séptimo en Budapest 2023.