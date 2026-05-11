El dirigente politico del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco Osoria, transita un momento estelar en su carrera politica.

Pacheco ha manifestado y reiterado pública y abiertamente, con la responsabilidad que le caracteriza, que tiene aspiraciones a la secretaria general del PRM para cuando dentro de unos 3 meses ese partido se aboque a la reestructuración de su estructura dirigencial; igualmente dice mantener sus pretensiones de ocupar la alcaldía del Distrito Nacional para las elecciones del año 2028.

La máxima dirección del PRM ha establecido y procura escoger esa estructura dirigencial a través de un llamado consenso, en vez de permitir que fluya la democracia y su militancia decida a través del sufragio quienes habrán de dirigirle en lo adelante.

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Tengo la creencia de que Pacheco preferiría que en todos los casos, las nuevas autoridades sean decididas por el voto universal del padrón del PRM, pero por un asunto de veteranía política y disciplina, se acoge a lo que decida la cúpula dirigencia del PRM.

En mi entrega para El Nacional, publicada el 3 de Junio del 2025, escribi sobre el tema y decía:

” Decir que Alfredo Pacheco es un dirigente político de una dilatada trayectoria política de trascendencia, que es un dirigente político experimentado, que ejerce un gran liderazgo, que incluso transciende las filas mismas de su partido, todo esto sería redundar, todo esto está debidamente evidenciado y documentado.

Pacheco inicia su carrera política hacia el estrellato, en ascenso permanente, como regidor del ayuntamiento del Distrito Nacional, habiendo ocupado la vocería por su bancada en la sala capitular.

Luego pasa a ser diputado, ejerciendo aquí también la vocería de su bancada en la Cámara de Diputados, hasta llegar a ser presidente de esta entidad legislativa por varios años. En una primera etapa, por 3 años consecutivos; Y ahora, nueva vez, en la actualidad lleva presidiendo la Cámara, 5 años consecutivos y contando…

Veo con muchas probabilidades que Alfredo Pacheco se constituya en un candidato de consenso para ocupar la secretaria general del PRM.

La verdad sea dicha, Alfredo Pacheco sería un secretario general de lujo para el PRM, es a esta organización política a la que le conviene tener a este dirigente en la 2da posición de mando del partido”.

Muy cordialmente

José Vicente Calderón R.