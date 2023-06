Desvelos en el PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) a pesar de estar corriendo aparentemente cómodo en comparación con sus pares de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de febrero y mayo 2024, el mismo no parece tener asegurada ni contar con los números suficientes para garantizarle a su candidato a la reelección un triunfo en primera vuelta.

Esto lo decimos partiendo del hecho de que vemos a un gobierno inquieto, a un aspirante a la reelección presidencial moviéndose por todos lados y una organización política que cada día que pasa muestra comportamientos estratégicos que traslucen que no las tienen todas consigo.

Si hacemos una rápida y ligera auditoria visual del escenario político nacional en la actual coyuntura se podría colegir que por el deterioro de imagen y las contradicciones que existen en el seno de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el alegado poco tiempo que tiene el partido la Fuerza del Pueblo (FP) para convertirse en opción de poder y alzarse con la victoria en 2024, las posibilidades de triunfo del PRM serían cada vez mayores.

Pero sucede que no es así, en política dos más dos, no son cuatro, y cualquier circunstancia o coyuntura puede variar o cambiar un escenario o intención de votos en un abrir y cerrar ojos.

Por ejemplo, el PRM en el actual contexto tiene tareas institucionales por delante a las cuales deberá dar respuesta inmediata para poder articularse y superar las insatisfacciones e inconformidades que cotidianamente laceran su armonía y cohesión.

No es verdad que en esa entidad política están monolíticamente unidos alrededor de la reelección del actual presidente Luis Abinader, eso no es verdad y los que promueven eso lo saben, de lo contrario no estuvieran tan a prisa tratando de construir a través de una serie de encuestas la percepción de compactación partidaria y fortaleza de la candidatura reeleccionista del doctor Abinader.

En nuestra próxima entrega analizaremos cual es a nuestro entender la situación del partido la Fuerza del Pueblo y las posibilidades de su candidato presidencial doctor Leonel Fernández de regresar al Palacio Nacional a gestionar los destinos nacionales .