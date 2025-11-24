Alfredo Pacheco promueve consenso para el Código Procesal Penal

Al servir de vocero se presume que fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el ideólogo del encuentro entre representantes de la Justicia, el Ejecutivo y el Congreso para consensuar el Código Procesal Penal.

La iniciativa, por su proyección, es de gran trascendencia para la discusión de proyectos de interés general.

Los legisladores, que están contra el reloj tras el plazo hasta el 11 de diciembre que les otorgó el Tribunal Constitucional para sancionar el código, quisieron conocer el parecer del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República sobre la pieza, que dicho sea de paso ya fue aprobada por el Senado.

Pacheco y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, han sabido unir voluntades para consensuar y no imponer iniciativas de interés colectivo. El esfuerzo merece resaltarse.