Pretty Woman

Pasado mañana es “Día Internacional de la Mujer”, y el domingo, además, día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y, por si fuera poco, esta columna cumple 39 años, y como cada año hablo de ella, prefiero celebrarlo compartiendo esta cita de una mujer bonita, como el título de la columna de hoy que fue la película que la mostró al mundo, Julia Roberts, a sus 57 años, dice: «Estoy envejeciendo con dignidad, humor y serenidad. No recurro a lifting ni Botox y sé que, según los estándares de Hollywood, estoy arriesgando mi carrera.

Si no quieren darme un papel porque me veo vieja, significa que produzco el proyecto y elijo a quien quiero. Conozco a muchas madres que luchan por llegar a fin de mes cargadas de precariedades: esos son los problemas serios, esas son las mujeres que admiro, que son hermosas y buenas incluso cuando todo es difícil. Honestamente, tengo otros miedos…

Temo por mis hijos, que no puedo protegerlos de cualquiera que quiera aprovecharse de ellos… Es más importante para mí estar bien y hacer que mi familia viva bien…”.

Roberts es honesta al asegurar que sus miedos no es lo económico, y se pone en el lugar de aquellas mujeres para que sí lo es, y aun así son “…hermosas y buenas incluso cuando todo es difícil”. Quiero recordar los miles de artículos que he escrito, en estos 39 años, en gran parte de ellos he sostenido que la verdadera belleza es la interior, y cómo cuidamos a los que nos rodean, especialmente los que nos quieren.

También recordemos este 9 de marzo al patricio Francisco del Rosario Sánchez y su sacrificio. A propósito de este domingo los invito a buscar La Semana de este periódico y leer un trabajo que hicimos a propósito de “El Día Internacional de la Mujer” visto desde una canción de Víctor Jara. Es una ñapa por el aniversario 39 de “algo más que salud”.