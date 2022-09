Algo más que salud: Post 11 Septiembre

Salvador Allende, una de las figuras públicas más limpias de la historia, entre políticos y gobernantes, dijo cuando los militares traidores, encabezados por Pinochet lo conminaban a renunciar: “No daré un paso atrás, y que se sepa, dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueble me diera. No tengo otra alternativa, solo acribillándonos a balazos podrán impedir mi voluntad de querer cumplir el programa del pueblo”.

Pocos días después, el 11 de septiembre de 1973, atrincherado con un fusil y algunos seguidores en el palacio de gobierno “La Moneda”, mientras este era bombardeado por los golpistas reiteró: “Solo me cabe decir a los trabajadores: Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”.

Y así fue. Hoy se le recuerda con amor y respeto, mientras Pinochet esta en el zafacón de la historia. Antes de ser acribillado pudo expresar: “Estas son mis últimas palabras, y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.

Pablo Milanés hizo la canción minutos después de conocer la noticia de la muerte de Miguel Enríquez, primer secretario del MIR chileno, el día 5 de octubre de 1974. “Yo pisaré las calles nuevamente/ De lo que fue Santiago ensangrentada/ Y en una hermosa plaza liberada/ Me detendré a llorar por los ausentes… Retornarán los libros, las canciones/ Que quemaron las manos asesinas/ Renacerá mi pueblo de su ruina/ Y pagarán su culpa los traidores/ Un niño jugará en una alameda/ Y cantará con sus amigos nuevos/ Y ese canto será el canto del suelo/ A una vida segada en La Moneda…”. Escúchenla completa. Preferí recordar, este 11 de septiembre a Allende convertido en mártir, que el otro 11 de septiembre del cual no se sabe siquiera cuáles fueron los verdaderos responsables. Agradezco a mi hermano Santiago Castro que me mandó un video para transformarlo en “algo más que salud”.