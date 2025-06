Redacción deportes.- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo y flamante ‘embajador’ del Circuit de Barcelona-Catalunya -donde logró dos de sus 32 victorias en la F1-, que acabó noveno este domingo el Gran Premio de España de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que está “satisfecho, sobre todo por la afición».

“Estoy satisfecho, sobre todo por la afición, por todo el público que vino, una vez más”, comentó, tras sumar los primeros puntos de la temporada, Alonso, que logró siete de sus 106 podios en la categoría reina en este circuito, en el que logró la que hasta ahora es su última victoria en la categoría reina, en 2013- siete años después de firmar la primera de las dos que sumó en el Gran Premio de España, la temporada en la que repitió título.

“Estoy contento porque se han divertido en las últimas vueltas; pero para mí ha sido una carrera difícil ya que la velocidad en la recta ha sido cruel. Hice cinco adelantamientos en la curva 3; tenemos que adelantar con el DRS, como todos; y no inventarnos adelantamientos suicidas”, indicó Alonso, cuyo nivel de pilotaje ha estado muy por encima de las prestaciones de su AMR25 durante las primeras nueve pruebas del año, en espera de que, con miras a la próxima temporada, cuando cambie el reglamento técnico, el estelar ingeniero inglés Adrian Newey -“tenemos al mejor haciendo el coche”, indicó a Efe hace unos días el doble campeón mundial asturiano- diseñe un monoplaza ganador.

“Hombre, feliz no estoy”, puntualizó Alonso este domingo en Montmeló en declaraciones al canal de televisión Dazn. “Siempre hay que optimizar algunas cosas. A mí no me gusta perder; y ya tengo unas ganas infinitas de que llegue el Gran Premio de Canadá, para intentar batir a (Nico), Hülkenberg (alemán, de Kick Sauber) y a (los franceses Isack) Hadjar (RB), y (Pierre) Gasly (Alpine)”, dijo Fernando, en referencia a los pilotos que concluyeron quinto, séptimo y octavo este domingo, a bordo de unos coches con los que debería poder competir sin mayores problemas el Aston Martin.

“Algo hemos mejorado, eso sí”, admitió el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, logró dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

“En Miami, estábamos a 20 segundos del penúltimo. Ahora estamos en la zona media; unas veces entre el 10 y el 12; y otras entre el 13 y el 16. Aquí hemos estado en el ‘top 10’ en todas las sesiones. Eso nos da la opción de jugar”, añadió