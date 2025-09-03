Es la primera legisladora en República Dominicana condenada por este delito, iniciando el cumplimiento de la condena el pasado 3 de septiembre

LA VEGA. – La exdiputada Rosa Amalia Pilarte se presentó este miércoles ante el Palacio de Justicia de La Vega, donde le fue ratificada la condena de cinco años de prisión por lavado de activos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y remitida al Juez de Ejecución de la Pena.

A su salida, Pilarte aseguró que acudió “como buena ciudadana”, tras justificar su anterior ausencia por motivos de salud.

La exlegisladora fue arrestada por la Procuraduría General de la República y enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para cumplir su condena.

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De los Santos, en cumplimiento del auto penal No. 212-01-2025-SADM-00700. Posteriormente, Pilarte se entregó tras un allanamiento realizado en su residencia de La Vega.

El fallo, que adquirió carácter irrevocable, también autoriza el decomiso de bienes valorados en miles de millones de pesos, vinculados al esquema de lavado de activos del narcotráfico encabezado por su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio.

Según el Ministerio Público, Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en el sistema financiero entre 2003 y 2021, pese a declarar ingresos por apenas RD$16 millones en ese mismo período.

La condena, emitida inicialmente por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte y ratificada por el Pleno, incluye además el pago de 200 salarios mínimos y las costas judiciales.

El proceso fue llevado por fiscales del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, en conjunto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quienes sostuvieron que la imputada formaba parte activa de la red criminal liderada por su familia.