Santo Domingo. – La artista y comunicadora Amara La Negra se convierte en una de las figuras más destacadas de los Premios Soberano 2026 al asumir un doble rol en la gala: conductora de la alfombra roja y nominada como Comunicadora destacada en el extranjero.

En medio de la emoción por este momento clave en su carrera, la también empresaria asegura sentirse agradecida y enfocada en disfrutar cada instante. “Es un momento histórico para mi vida”, expresó, resaltando la importancia de este reconocimiento.

Fiel a su identidad, Amara reafirmó su orgullo afrolatino como parte esencial de su esencia artística. “Siempre afrolatina, siempre negra”, afirmó, dejando claro que su autenticidad sigue siendo su mayor fortaleza en la industria.

Aunque valora la nominación, sostuvo que ya se siente ganadora por el simple hecho de ser tomada en cuenta, destacando que esto refleja el impacto de su trabajo a nivel internacional.

Definiéndose como una profesional sin límites, aseguró que su crecimiento ha sido resultado de asumir retos con determinación, lo que le ha permitido consolidarse en múltiples áreas del entretenimiento.

Amara La Negra continúa expandiendo su carrera con nuevos proyectos musicales, cinematográficos y empresariales

Actualmente, Amara La Negra continúa expandiendo su carrera con nuevos proyectos musicales, cinematográficos y empresariales, incluyendo colaboraciones internacionales y el crecimiento de su marca de fragancias, reafirmando su posicionamiento global.