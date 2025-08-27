Amara La Negra reencuentra su sensualidad tras ser madre en Cuerpos Hot 2025

La cantante Amara La Negra brilló con su belleza y sensualidad como protagonista de la edición Cuerpos Hot 2025, el especial de verano del programa televisivo Noche de Luz.

12 años después de su primera aparición, la actriz volvió a deslumbrar el domingo celebrando la feminidad, empoderamiento y orgullo cultural.

En esta ocasión, Diana Danelys de los Santos, nombre de pila de Amara, rindió homenaje a sus raíces afrodescendientes con una estética auténtica y sin filtros.

Bajo la dirección de arte y estilismo de Bramtco Martin, Amara lució radiante en una sesión de fotos en la que predominó la belleza natural y el espíritu veraniego.

La presentadora de televisión lució sus curvas en varios cambios de traje de baño: un bañador de dos piezas en verde esmeralda adornado con cadenas, otro modelo más atrevido en un tono amarillo, uno en rojo vino con accesorios dorados, otro en beige en conjunto de un sombrero tradicional africano y uno con estampado animal acompañado de cadenas a juego.

En el episodio conducido por Luz García, Amara compartió que fue una oportunidad para reconectar con su sensualidad, celebrar su cuerpo y las transformaciones que ha vivido después del nacimiento de sus hijas Sumajestad y Sualteza.

El equipo estuvo conformado por el maquillador Robert Martínez, peinados de la estilista Magdalena Castellanos y las fotografías de Joel Guzmán.

En Cuerpos Hot 2025, conmemorando 15 años de la edición especial de verano, también participó el influencer y ganador de La casa de los famosos Caramelo, la presentadora de televisión Pamela Sued y su hermana Sharon Sued.