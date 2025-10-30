Amazon gana 56.478 millones de dólares hasta septiembre, un 44 % más interanual

Nueva York.- El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves que obtuvo un beneficio acumulado entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual, y reportó un sólido crecimiento de su negocio en la nube.

En un comunicado publicado al cierre de Wall Street, la tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio alcanzó los 503.538 millones de dólares, un 12 % más respecto al mismo tramo de 2024.

En el tercer trimestre, el más seguido por los inversores de Wall Street, Amazon ganó 21.187 millones de dólares (un 38 % más interanual), con una facturación de 180.169 millones (un 13 % más).

Su segmento en la nube, Amazon Web Services (AWS), superó las expectativas de los analistas al incrementar sus ingresos trimestrales un 20 % interanual, hasta 33.006 millones de dólares.

Por su parte, el comercio electrónico en Norteamérica fue el motor de las ventas (106.267 millones, un 11 % más), mientras que su negocio publicitario representó unos ingresos de 17.703 millones de dólares, un 24 % más.

Inteligencia artificial

El máximo ejecutivo de la empresa, Andy Jassy, destacó el «fuerte impulso y crecimiento» de Amazon y lo atribuyó a la inteligencia artificial (IA), que «impulsa mejoras significativas en todas las áreas de nuestro negocio».

En este sentido, subrayó que AWS está creciendo a un ritmo «que no veíamos desde 2022», y afirmó que la compañía registra «una fuerte demanda en IA e infraestructura básica«.

«Nos hemos centrado en acelerar la capacidad (de esta tecnología), añadiendo más de 3,8 gigavatios en los últimos doce meses», apuntó.

Amazon planea ampliar la entrega

Jassy también anticipó que Amazon planea ampliar la entrega en el mismo día de productos perecederos a más de 2.300 comunidades antes de fin de año, además de duplicar el número de zonas rurales con acceso al reparto de productos el mismo día de su compra.

Para el próximo trimestre, la empresa estima que sus ventas netas se sitúen entre 206.000 y 213.000 millones de dólares, lo que supone un incremento de entre el 10 % y el 13 % en comparación con el cuarto trimestre de 2024.