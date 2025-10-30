EEUU ofrece ayuda humanitaria «inmediata» al «pueblo de Cuba afectado» por Melissa

Varias personas aseguraban el martes el techo de una casa en Santiago de Cuba ante la llegada del huracán Melissa. EFE/ Ernesto Mastrascusa.

EEUU.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que Washington ofrecerá ayuda humanitaria «inmediata» al «pueblo de Cuba afectado» por el paso del huracán Melissa, un día después de informar sobre el envío de equipos de rescate enviados a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, países afectados por el ciclón.

«Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán», escribió Rubio en un mensaje en X.

Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, dejó fuera de la lista a Cuba al asegurar que EE.UU. estaba en «contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas» por los estragos del Melissa y que equipos de rescate estadounidenses se dirigían a las zonas afectadas.

En este nuevo mensaje, el jefe de la diplomacia estadounidense incluyó al pueblo de Cuba, pero no aportó detalles de cómo se coordinará esa ayuda con el gobierno de La Habana.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una fuerte postura fuertemente crítica contra el castrismo y defiende mantener la presión para forzar una transición a la democracia y su alejamiento de aliados hostiles a Washington.

«El presidente Donald Trump autorizó una respuesta inmediata por parte de Estados Unidos y ordenó al Departamento de Estado que movilizara ayuda para las comunidades afectadas», aseguró el Departamento en un comunicado sobre la ayuda a todos los territorios afectados.

El huracán Melissa, que ha pasado de categoría 5 a 2, avanza hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes.

En total, ha dejado al menos 32 víctimas mortales: veintitrés fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana.

Reacciones y coordinación internacional

Diversas organizaciones internacionales y agencias humanitarias han expresado su disposición a colaborar con Estados Unidos en la entrega de ayuda a las zonas más afectadas de Cuba.

La Cruz Roja Internacional y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaron que trabajan en conjunto para evaluar las necesidades urgentes de la población, especialmente en materia de agua potable, alimentos y atención médica.

El anuncio de Washington también generó expectativa sobre una posible cooperación temporal entre ambos países, pese a sus tensas relaciones diplomáticas.

Analistas señalan que la emergencia provocada por el huracán Melissa podría abrir una oportunidad para el diálogo humanitario entre La Habana y Washington, centrado en la asistencia a las comunidades más vulnerables y en la reconstrucción de las zonas devastadas.