Nueva estrategia de la DIGESETT busca mejorar el tránsito en cruces críticos

Santo Domingo.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) anunció la implementación de un nuevo esquema de gestión vial mediante la ubicación de agentes en las cuatro esquinas de las principales intersecciones del Gran Santo Domingo, para fortalecer la seguridad vial.

La iniciativa tiene como objetivo principal de mantener control y orientar a los conductores sobre el respeto a la luz roja y al paso peatonal, fomentando así el cumplimiento a las normas de tránsito y reducir los incidentes viales en zonas de alta circulación.

A través de esta estrategia, los agentes están distribuidos de manera organizada en las principales esquinas de las intersecciones de la 27 de febrero con Máximo Gómez, Tiradente, Abraham Lincoln y Winston Churchill, así como la John F. Kennedy con Máximo Gómez y Lincoln, lo que permite una cobertura más eficiente y una respuesta oportuna ante cualquier situación que afecte la movilidad o la seguridad de peatones y conductores.

Te invito a leer: Francisco Javier considera exorbitantes e injustificados aumentos precios combustibles

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., explicó que esta medida forma parte de un enfoque integral de educación y control vial que busca generar un cambio de comportamiento en los usuarios de las vías públicas, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a colaborar con esta iniciativa, respetando las indicaciones de los agentes y cumpliendo las normas de tránsito.