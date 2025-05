Amelia Deschamps regresa como comentarista del matutino El Día

La reconocida periodista y documentalista Amelia Deschamps vuelve a la televisión nacional este lunes 19 de mayo, al integrarse como comentarista del programa El Día, espacio informativo matutino transmitido por Telesistema, canal 11.

Deschamps se une al equipo de análisis junto a Edith Febles y Germán Marte, dos profesionales con amplia experiencia en la prensa escrita y audiovisual. El programa se transmite de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana y forma parte del compromiso del canal con el fortalecimiento democrático y el desarrollo social del país.

“Regresar a este espacio acompañando a periodistas con la destacada trayectoria de Edith Febles y German Marte, después de un intenso proceso de especialización profesional, es un privilegio”, expresó Amelia Deschamps.

Amelia Deschamps junto a Huchi Lora ene matutino El Día. (Archivo)

La periodista también afirmó que su retorno responde a su deseo de mantener un vínculo cercano con la ciudadanía. “Con este retorno deseo seguir estrechando el contacto diario con la gente; lo que a la vez para mí entraña una gran responsabilidad y representa un compromiso de aportar una mirada crítica”, añadió.

Sobre los retos actuales del periodismo, manifestó: “Los periodistas tenemos que seguir apostando al rigor en la información como un aporte a la sociedad ante el peligro de la proliferación de noticias falsas que amenazan el derecho de todos y todas a tener acceso a una comunicación veraz y oportuna”.

Una trayectoria de profundidad y compromiso

Amelia Deschamps cuenta con más de 20 años de ejercicio en los medios de comunicación, donde se ha destacado como periodista de investigación, documentalista, productora de radio y televisión, así como consultora en comunicación y docente universitaria.

Su carrera ha abarcado tanto espacios informativos como proyectos independientes, en los que ha dirigido audiovisuales con enfoque social. Ha sido reconocida por su capacidad para abordar con profundidad temas de impacto nacional e internacional.

En el ámbito académico, posee una maestría en Comunicación cursada en España y recientemente concluyó una especialización en Realización de Documentales en la New York Film Academy. Su proyecto final, el documental “In Search of the Blue Heart”, centrado en la extracción del larimar en República Dominicana, ha sido galardonado en múltiples festivales internacionales.