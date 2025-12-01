La Miss Universo 2003, Amelia Vega, anunció el domingo la llegada de su sexto bebé, fruto de su relación con el baloncestista dominicano, Al Horford.

La modelo reveló con tiernas fotos el nacimiento de su hija Vail Horford Vega, quien nació el pasado miércoles 26 de noviembre.

“Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor… todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía”, escribió Vega en la publicación que acumula más de 200 mil Me Gusta y miles de comentarios con felicitaciones y halagos en Instagram.

Momentos antes de mostrar a la recién nacida, Amelia Vega compartió con sus seguidores fotografías en avanzado estado de embarazo.

“Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón”, manifestó la también cantante.

Con el nacimiento de Vail, la pareja suma seis hijos en común: Ean, Alia, Ava, Nova y Mila.