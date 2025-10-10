La cantante Martha Heredia, con lágrimas de emoción y palabras de agradecimiento, compartió con sus seguidores un momento muy especial: pudo cargar por primera vez a su hijo, tras nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

“Después de nueve días por fin pude cargar a mi bebé. Gracias a Dios y a todos por su apoyo, va mejorando y seguimos esperando el milagro”, escribió.

En un video publicado el jueves en su cuenta de Instagram, la ganadora de Latin American Idol relató que el bebé ha mostrado una notable mejoría luego de que los médicos le retiraran el último catéter pulmonar.

“Le están haciendo placas y se nota muchísimo la diferencia. Le está entrando más aire al pulmón”, explicó.

“Estoy nerviosa, pero muy feliz”, expresó la intérprete, quien continúa confiando en la pronta recuperación de su hijo.

Heredia expresó su gratitud a Dios, al personal médico y a todas las personas que han enviado oraciones durante este proceso.

Anteriormente la artista explicó que el parto se adelantó un poco, lo que obligó al equipo médico a realizar una intervención menor para colocar un catéter en el pulmón del recién nacido. Sin embargo, los estudios recientes indican una evolución positiva.