La inauguración del hotel La Quinta by Wyndham en San Francisco de Macorís, programada para junio, no es solo la apertura de un nuevo alojamiento, sino un punto de desarrollo turístico de la provincia.

Este moderno establecimiento, impulsado por el Grupo De Valle, está diseñado para elevar los estándares de hospitalidad en toda la zona.

Es el primer hotel de una cadena internacional que se establece en la provincia. La llegada valida el crecimiento para la inversión extranjera así como turística, prometiendo un nivel de servicio y confort que antes no estaba disponible localmente.

Puedes leer: La Quinta San Francisco de Macorís: Impulso al turismo y desarrollo económico

Edward De Valle II

El CEO del Grupo De Valle, Edward De Valle II, reafirma que esta apertura se alinea con la visión turística 20-30 de República Dominicana.

El compromiso del grupo de aportar más de 4,000 habitaciones al país en los próximos años se materializa en este proyecto, fortaleciendo la infraestructura necesaria para un crecimiento sostenido del turismo en la zona.

Habitaciones

Las 92 habitaciones de este «Condo Hotel» vienen acompañadas de amenidades de clase mundial que atienden tanto al viajero de negocios como al turista de recreo.

Además un restaurante exclusivo en Rooftop, áreas de Co-working y acceso a canchas de pádel y golf, posiciona al hotel como un destino integral que satisface la demanda moderna de hospedaje de alta calidad.