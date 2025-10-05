San Francisco de Macorís se prepara para recibir un importante impulso turístico con la llegada del nuevo hotel La Quinta by Wyndham.

Este moderno hotel no solo representa una adición a la infraestructura de la ciudad, sino que también se proyecta como un catalizador para el crecimiento del sector turístico en la región nordeste del país.

Edward De Valle II, CEO del Grupo De Valle, destaca que este hotel de 92 habitaciones marcará un antes y un después en la oferta turística de San Francisco de Macorís y sus alrededores.

Puedes leer: Empresario dice RD volvió a brillar en FITUR mostrando logros tangibles

Se espera que La Quinta by Wyndham atraiga a un mayor número de visitantes, generando un impacto positivo en la economía local y consolidando a la ciudad como un destino atractivo para viajeros nacionales e internacionales.

«El cronograma de construcción se ha ido cumpliendo al pie de la letra con todos los estándares internacionales de nuestra marca y en junio todo estará listo», dijo el empresario.

El avance acelerado de los trabajos de terminación del hotel La Quinta by Wyndham es una señal del compromiso con el desarrollo turístico de San Francisco de Macorís.

La inversión en este proyecto refleja la confianza en el potencial de la ciudad como un centro turístico emergente, capaz de ofrecer experiencias únicas a sus visitantes.

Económico

De Valle II dijo que sólo en su fase de construcción el moderno complejo hotelero, levantado con una inversión de US$5,170,356, genera más de más 400 empleos directos en indirectos.

El «Condo Hotel La Quinta By Wyndham» es un proyecto de desarrollo inmobiliario ubicado en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández, kilómetro 4, en San Francisco de Macorís, República Dominicana.

Este proyecto, producto de una alianza del Grupo De Valle y la sociedad Hoteles Roco del Nordeste, combina la elegancia y funcionalidad de un hotel de lujo con la privacidad y comodidad de un condominio.

Construcción moderna

El mismo de seis niveles y un sótano, el moderno hotel está diseñado para satisfacer la creciente demanda de hospedaje y servicios turísticos de alta calidad en la región.

La Quinta San Francisco de Macorís contará con amenidades de clase mundial pensadas para brindar experiencias inolvidables a sus huéspedes, que van desde piscina, Cigar Club, Lounge, exclusivo restaurante en Rooftop.

Te puede interesar: Dejan iniciados construcción hotel La Quinta en San Francisco de Macorís

Además, áreas de Co-working, gimnasio, zona lounge en la piscina, acceso a cancha de pádel y a campo de golf. «Todas esas amenidades, pensadas para nuestro mejor activo: los huésped, elevan el estándar de vida y fortalecen el sentido de comunidad y da un gran impulso al turismo de la región», subrayó Edward De Valle II, CEO del grupo De Valle.

La Quinta by Wyndham de San Francisco de Macorís es un proyecto diseñado para integrar modernidad, lujo y sostenibilidad, en un entorno que promueve el desarrollo económico y social de de la provincia Duarte.

Cuenta con un enfoque riguroso en la mitigación de impactos ambientales y el cumplimiento de las normativas locales, este proyecto está destinado a convertirse en un ícono de la región, ofreciendo una experiencia de hospedaje única. Cuya finalización se espera para junio próximo.