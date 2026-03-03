Baní.– La coronel Ana Cruceta fue designada como nueva directora de la Regional Sur Central de la Policía Nacional, con asiento en Baní, con la misión de fortalecer la seguridad ciudadana y consolidar las estrategias de prevención del delito en la zona.

La oficial asume el cargo con el compromiso de reforzar el patrullaje preventivo, estrechar la coordinación con el Ministerio Público y promover un trabajo articulado con las autoridades locales y comunitarias.

En sus primeras declaraciones, destacó que su gestión estará enfocada en la proximidad policial, la respuesta oportuna ante denuncias y la implementación de acciones que contribuyan a mantener el orden público en las provincias que integran la Regional Sur Central.

La Dirección Regional Sur Central abarca importantes demarcaciones del sur del país, donde se ejecutan operativos permanentes para combatir la criminalidad, garantizar la convivencia pacífica y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la institución del orden.

Con esta designación, la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura operativa y estratégica en todo el territorio nacional.