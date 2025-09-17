Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado aprobó ayer martes una resolución sometida por el senador de Peravia, Julito Fulcar Encarnación, que busca garantizar la titulación de terrenos a favor de los habitantes de la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, en Baní, al tiempo que refuerza la protección del monumento natural Dunas de Baní.

La pieza legislativa instruye al Presidente de la República para que ordene a la Comisión Nacional de Titulación iniciar el proceso de regularización de los derechos de propiedad de las familias de la zona, históricamente asentadas fuera de los límites del área protegida. De este modo, se asegura que la iniciativa no compromete ni altera el ecosistema, considerado uno de los más valiosos y singulares del Caribe.

Según la resolución, la medida permitirá a los beneficiarios acceder a crédito, fortalecer su patrimonio y contar con seguridad jurídica, sin poner en riesgo el medio ambiente.

El senador Fulcar reafirmó que la propuesta es un acto de “justicia social” con los residentes, al tiempo que consolida la defensa del patrimonio natural:

“Este paso representa un acto de justicia social con las familias de Las Salinas, pero al mismo tiempo reafirma nuestro deber de preservar las Dunas como monumento natural de todos los dominicanos. No hay, ni habrá, afectación alguna a este valioso ecosistema; por el contrario, reforzamos nuestro compromiso de protegerlo”, afirmó.

La resolución también ordena al Ministerio de Medio Ambiente redoblar la vigilancia para prevenir ocupaciones ilegales, extracción de arena y otras prácticas ilícitas que amenazan la conservación de este ecosistema único.

Con esta decisión, la Comisión de Medio Ambiente despeja cualquier duda sobre la iniciativa, dejando establecido que la titulación se limita a terrenos fuera del área protegida, al tiempo que fortalece la defensa activa de las Dunas de Baní.