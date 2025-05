Andrew Cuomo se perfila como seguro ganador primarias demócratas NYC

NUEVA YORK.- El aspirante a la alcaldía en esta ciudad, el ex gobernador Andrew Cuomo, se perfila como el seguro ganador de las primarias del Partido Demócrata (PD) a celebrarse el próximo 20 de junio, para convertirse en su candidato oficial para terciar en las elecciones de este 4 de noviembre para Alcalde de NYC.

Ha liderado una serie de encuestas públicas desde que lanzó su campaña el pasado 1 de marzo. Cada día sectores representativos en la Gran Manzana y poderosos millonarios se han adheridos a sus aspiraciones.

Entre ellos los presidentes del PD de Brooklyn y Queens; los grandes sindicatos, como el 32BJ, formado por 185.000 trabajadores en múltiples servicios; y el 1199, de atención médica en NYC, representando una amplia gama de profesionales de la salud.

Asimismo, la semana pasada, varios oficiales electos dominicanos, entre ellos el congresista Adriano Espaillat, los asambleístas Yudelka Tapia y George Álvarez, por El Bronx, lo endorsaron.

Espaillat se convirtió en el tercer miembro en ejercicio del Congreso por NY en respaldar la candidatura de Cuomo, sumándose a Ritchie Torres (Bronx) y Gregory Meeks (Queens).

Cuomo cuenta con millones de dólares adicionales recaudados por un super Comité de Acción Política (PAC) que apoya su candidatura. La semana pasada, ejecutivos inmobiliarios donaron US$400,000 a dicho Comité.

Además, el ex gobernador ha recaudado más de 1,5 millones de dólares en fondos públicos equivalentes de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad, aunque perdió US$600,000 luego que una investigación diera a conocer que su campaña se coordinó ilícitamente con un súper PAC.

Otros candidatos son Brad Lander, Jessica Ramos, Zellnor Myrie, Zohran Mamdani, Scott Stringer, Michael Blake, Jim Walden, Whitney Tilson, y Curtis Sliwa.

Cuomo reitera su mensaje central de campaña de que NYC «se encuentra en crisis» y cree que él puede solucionarla.

«Estamos en una mala situación, soy neoyorquino de pies a cabeza”. “Amo esta ciudad», «Me preocupaba que estuviéramos en un punto de inflexión, y que, si no nos organizamos rápidamente, esta ciudad se deteriorará». «No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que eso sucediera» ha proclamado.

Por su experiencia política y curarse en salud, Cuomo anunció la semana pasada la fundación de su propio partido independiente, «Fight and Deliver» (Lucha y Cumple) pero se mantendrá en la carrera a las primarias del Partido Demócrata que se celebrarán el 20 de junio.

Sostiene que «existe una desilusión con el PD, una sensación de que la organización ha sido secuestrada, de que no consigue resultados reales y ya no lucha por los trabajadores«, indica el ex gobernador.