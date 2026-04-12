Aneury Bueno, conocido como “Chepe”, recupera su libertad tras incidente en Mao

Aneury Bueno recuperó su libertad en la tarde de este sábado, luego de haber estado bajo proceso judicial por un hecho ocurrido el viernes en el sector Carlos Daniel, en Mao, donde enfrentó a dos presuntos delincuentes que habrían ingresado a su vivienda durante un intento de asalto.

De acuerdo con los reportes, el hecho se originó la mañana del viernes cuando dos hombres armados habrían penetrado en la residencia familiar, accediendo por un colmado propiedad de la familia. Una vez dentro, los individuos habrían encañonado a los presentes, incluyendo a la madre del joven, con la intención de cometer el atraco.

Una de las afectadas, Luz del Carmen Uzeta, explicó que fue sorprendida por los atacantes en la cocina de la vivienda, justo cuando se disponía a visitar a su esposo, quien se encontraba recientemente operado. Según su testimonio, los asaltantes la obligaron posteriormente a subir al segundo nivel de la casa en busca de dinero.

En medio de la situación, el hijo de la pareja reaccionó ante la agresión, produciéndose un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de los dos presuntos asaltantes. Las autoridades identificaron a los fallecidos como Yorkis Rodríguez, residente en Mao, y Robert David Pichardo, oriundo de Puerto Plata.

Tras el incidente del viernes, el caso fue objeto de investigación y posteriormente conocido en audiencia, donde este sábado se dispuso la puesta en libertad de Bueno.

A su salida del tribunal, decenas de residentes de Mao lo esperaban para manifestarle apoyo. Entre aplausos y consignas, los presentes lo recibieron con vítores y la frase “El héroe de Mao”, en respaldo a su versión de que actuó en defensa propia durante el intento de asalto.

Vecinos del sector han expresado que la familia es conocida por su trabajo honesto, y sostienen que la reacción se produjo en medio de una situación de amenaza dentro de su propia vivienda.