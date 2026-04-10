Fiscalía de Mao investiga muerte de asaltante durante intento de robo

Santo Domingo.-La Fiscalía de Valverde y agentes de la Dirección Central de Investigación de la Policía (DICRIM) investigan la muerte de dos hombres mientras realizaban un asalto en una fábrica de queso en el sector La Guarira, en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Los fallecidos respondían a los nombres de Jorky Radhamés y Robert David Pichardo Marmolejos.

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Según las informaciones preliminares, los individuos penetraron a una vivienda donde opera un negocio de venta de quesos y lograron sustraer una suma de dinero aún no determinada, pero fueron sorprendidos por un hijo del propietario, identificado como Aneurys Bueno, quien enfrentó a los asaltantes a balazos, quitándoles la vida.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, agentes del DICRIM, representantes del Ministerio Público y un médico legista, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron evidencias en la escena.