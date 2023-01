Ángel Miolán padre olvidado del turismo de RD

El turismo de hoy es consecuencia de la labor fundacional de otros personajes que no deberían ser excluidos, invisibilizados o no tomados como una opción preferencial. Sería desdeñar la historia de un proceso que no se limita a tres titulares.

Ángel Miolán es el olvidado padre del Turismo Dominicano. A este hombre venerable ya fue responsable de iniciarlo todo.

¿Fue el que, desde la recién fundada Dirección Nacional de Turismo, por iniciativas del doctor Joaquín Balaguer aceptara dar cuerpo a la responsabilidad del Estado de desarrollar desde cero el turismo dominicano?

En 1969, Balaguer dispone la creación, mediante la Ley número 541, de la Dirección Nacional de Turismo dependiente del Poder Ejecutivo y le dio sentido de ser el máximo organismo regulador del sector.

Esa Ley eliminó la anterior Dirección General de Turismo, establecida por la Ley número 542 del mismo año, al frente de la cual puso a Ángel Miolán, que, a pesar de proceder de la oposición política, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización de la que fue fundador en el exterior e introdujo al país en 1962.

A Miolán le toca la tarea de crearlo todo ante un país que no tenía ni conciencia ni tradición turística, ni creía en el turismo y que se burlaba de su discurso sobre la posibilidad de que llegaran turistas al país, y pedía “Sonríele al turista”, primer lema oficial marca país respecto de los visitantes, mucho antes de:



“El secreto mejor guardado”

“República Dominicana lo tiene todo”

Y el fallido: «Una República para el mundo”.

Nadie creía que llegarían turistas a gastar su dinero en playas, diversión, estadía de hoteles y se creó un coro que se le enrostraba:

“¿Los turistas dónde están? ¡En la cabeza de Miolán!”.

Miolán demostró que la industria era viable. Miolán partía de cero por lo que se dio un programa de actividades y proyectos, apoyo los concursos de belleza, estructuró los primeros encuentros nacionales de turismo que se hicieron en el país para coordinar los actores de la industria. Miolán no tenía una estructura jurídica que garantizara la inversión extranjera.

No tenía la red de medios de comunicación que se han especializado ahora. Los contenidos turísticos salían en pequeños espacios en las páginas de “crónica social”.



Historia del turismo

En 1931 es la primera vez que en el mundo gubernamental dominicano se menciona el concepto Turismo, cuando se promulga la ley número 103, sobre automóviles para Turistas, lo que refiere que la llegada de visitantes extranjeros vine de viejo.

El 30 de noviembre de 1934, por iniciativa de la dictadura, se promulga la Ley número 4378, del 30 de noviembre de 1934, sobre Secretarías de Estado, y que implementa un sistema de dirección y organización de las actividades turísticas, labor que fue asignada a la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas.

Luego de estas atribuciones fueron traspasadas a la Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Trabajo, mediante la ley número 1281, de 1937.

El orden de creación de los organismos oficiales reguladores y promotores del turismo de parte del Estado, sabiendo que ya existían regulaciones de determinados aspectos del turismo, es como sigue: Dirección General de Turismo (Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Trabajo, mediante la ley número 1281, de 1937), Dirección Nacional de Turismo (Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas), Secretaría de Estado de Turismo y Ministerio de turismo.