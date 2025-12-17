Santo Domingo .– El año 2025 marca un antes y un después en la carrera artística de Angelo Perrone, quien se consolida como una de las figuras emergentes más sólidas del género urbano tropical, tras resultar ganador del galardón Artista en Ascenso Tropical del Año en los Premios Glamour Music Awards 2025, reafirmando así su crecimiento, impacto y proyección internacional.

Al escuchar su nombre como ganador, Perrone vivió uno de los momentos más memorables de su trayectoria. “Sentí una mezcla de sorpresa, gratitud y una emoción indescriptible. Fue como si todo el trabajo de estos años pasara frente a mis ojos”, expresó el artista, quien considera este reconocimiento una confirmación de que su propuesta está conectando con el público y avanzando por el camino correcto.

Manifestó Angelo,este premio llega en una etapa clave de mi carrera, donde mi crecimiento ha sido evidente tanto a nivel musical como en el posicionamiento dentro de la industria musical,el galardón representa impulso y responsabilidad, motivándome a seguir creando música con mayor pasión y compromiso artístico.

Durante el último año, su carrera ha experimentado una notable expansión, abriéndole puertas importantes, aumentando su visibilidad y generando nuevas oportunidades de colaboración con artistas, productores y talentos emergentes.

Destaca Perrone,que el impacto del premio también se ha traducido en un fortalecimiento de su agenda de presentaciones en vivo y en el interés de nuevos mercados internacionales y el crecimiento de todas sus redes sociales y plataformas de música @angeloperroneb .

En el ámbito musical, Angelo Perrone ha reforzado su presencia con el lanzamiento de sus más recientes sencillos promocionales, “Dale Ya” y “Promete”, dos temas que reflejan su madurez artística, su versatilidad y la consolidación de su sonido urbano tropical. Ambos lanzamientos han tenido una positiva recepción por parte del público y han servido como carta de presentación en nuevos escenarios internacionales.

Especial mención merece la acogida de su música en Colombia, país donde su propuesta ha crecido de manera vertiginosa. “Nada se compara con ver cómo personas de otros países cantan mis canciones como si fueran suyas”, manifestó el artista, quien se prepara para regresar muy pronto de gira, impulsado por el cariño recibido fuera de su país natal.

Además de Colombia, el equipo de Angelo Perrone proyecta una agenda internacional que incluye presentaciones en México, Ecuador, Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos, llevando el sonido urbano tropical auténtico y fresco a nuevas audiencias. Paralelamente, el crecimiento de sus shows en vivo y giras ha sido clave en el fortalecimiento de su conexión directa con el público.

Durante la gala de los Premios Glamour Music Awards, Perrone compartió con figuras veteranas del género tropical, colegas del movimiento urbano y productores influyentes, destacando la importancia de estos premios como una plataforma que reconoce el talento nacional y proyecta el arte dominicano a nivel internacional.

El artista dedicó este importante reconocimiento a su familia, a su equipo de trabajo y, especialmente, a sus fans, a quienes considera los verdaderos protagonistas de cada logro alcanzado. “Ellos hacen posible cada paso que doy”, afirmó.

Al definir el 2025, Angelo Perrone lo describe como un año de consolidación, donde la disciplina, la fe y el trabajo constante comenzaron a dar frutos reales. De cara al futuro, sus planes incluyen el lanzamiento de un nuevo álbum,diversas colaboraciones musicales, la expansión definitiva de su carrera a nivel internacional y la construcción de una propuesta sólida y auténtica que marque una diferencia dentro del género urbano tropical.