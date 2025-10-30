Ángelo Perrone lanza nuevo sencillo “Promete”

Santo Domingo.- El artista urbano Ángelo Perrone continúa consolidando su carrera musical como uno de los exponentes más destacados del género urbano en la República Dominicana y Latinoamérica.

Perrone, quien recientemente culminó su gira por Colombia, lanzó su nuevo sencillo, “Promete”, un contagioso reggaetón de su autoría, el cual ha logrado posicionarlo como una de las canciones más populares del momento, destacándose por su ritmo envolvente y letras auténticas, que reflejan el estilo inconfundible del exponente urbano.

Actualmente, Ángelo se encuentra en la etapa final de su nueva producción discográfica titulada “Dequinoesna”, un proyecto que promete sorprender con fusiones innovadoras y letras cargadas de sentimiento y autenticidad.

Como parte de este lanzamiento, el artista rodará dos videoclips en Miami, Florida, y se prepara para una nueva gira promocional y de conciertos por Colombia, visitando ciudades como Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá.

“Cada quien tiene sus dones, sus virtudes y sus realidades. Enfóquense en el trabajo, la constancia y hagan las cosas de corazón”, expresó el artista durante su más reciente presentación en su querida Ciudad Corazón.

Ángelo Perrone ha llevado su música a escenarios internacionales en países como Colombia, Estados Unidos (Nueva York) y República Dominicana, siendo nominado en importantes premiaciones, entre ellas los Glamour Music Awards 2024, donde protagonizó una de las actuaciones más aplaudidas de la noche, recibiendo una ovación de pie del público. En este año, también ha sido nominado, en la categoría “Artista en ascenso tropical del año” en dicha premiación.