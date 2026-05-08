Angelo Perrone gana “Artista Revelación del Año” en Colombia

Con una destacada asistencia de figuras del entretenimiento latino, se celebró la tercera edición de los Premios Fénix Fest 2026, un evento que reconoce el talento emergente y consolidado de la música, el arte escénico y la industria del espectáculo.

La premiación tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, consolidándose como uno de los escenarios de mayor crecimiento en la región para impulsar nuevas generaciones artísticas.

En la ceremonia, el artista dominicano Angelo Perrone, se alzó con el galardón de “Artista Revelación del Año”, tras posicionarse como uno de los favoritos del público gracias a su ascendente carrera internacional.

Perrone ha logrado destacarse en la escena latina por su disciplina, carisma y una propuesta innovadora que fusiona música y baile, logrando conectar con audiencias en distintos países, especialmente en Colombia, donde ha desarrollado una sólida base de seguidores.

Angelo Perrone recibe galardón.

Durante la gala, el artista también protagonizó una de las presentaciones destacadas del evento, ofreciendo un espectáculo de alto nivel que fue ampliamente ovacionado por el público.

Angelo agradecido

Al recibir el reconocimiento, Perrone expresó sentirse profundamente agradecido y emocionado por este importante logro en su carrera. “Este premio representa el sacrificio, la constancia y los sueños que he venido construyendo con mucho esfuerzo”, manifestó.

El artista dedicó el premio a sus fanáticos, su equipo de trabajo y a toda la República Dominicana, señalando que su mayor compromiso es seguir poniendo en alto el nombre de su país en escenarios internacionales. “Esto es para todos los que han creído en mí desde el inicio”, agregó.

Angelo Perrone en este 2026 sigue trabajando en nuevos temas musicales con diferentes fusiones, como Si Te Vas, Que Tu Haces Con El, Hasta Abajo las cuales están disponibles en las diferentes plataformas musicales.