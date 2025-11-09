Aguaceros continuarán al menos hasta el martes, según Meteorología

Las lluvias son provocadas por un sistema frontal localizado sobre el país. / Archivo

Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán al menos hasta el martes, debido a la influencia de una vaguada que se alejará este lunes del país, pero sus remanentes se combinarán con un sistema frontal que se aproximará al país desde la parte oriental de Cuba.

La vaguada provocará aguaceros en poblaciones ubicadas en el litoral caribeño, desde la parte este hasta localidades del suroeste, de acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

También puede leer: Prepárate: pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas este domingo

Para el martes, Meteorología informó que se aproximará un sistema frontal que se combinará con una vaguada para aumentar la nubosidad sobre territorio dominicano.

Ambos fenómenos provocarán lluvia en poblaciones ubicadas entre el noroeste dominicano y la Cordillera Central, de acuerdo al informe.