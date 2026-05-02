Hoy pocas lluvias en el país condiciones aptas para las actividades al aire libre

Las lluvias seguirán disminuyendo hoy por la incidencia de un sistema de alta presión localizado al norte del país el cual estará limitando el contenido de humedad y la formación de nubes que produzcan lluvias, dijo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Pero, en la tarde los efectos asociados al ciclo diurno y la humedad que pueda transportar el viento, darán lugar a algunos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros aislados y tronadas en las provincias: Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

Mientras en Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará despejado con escasas posibilidades de lluvias y temperaturas calurosas entre 29 a 31 grados Celsius, dijo Meteorología.

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En las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia tampoco ocurrirán lluvias y el cielo estará medio nublado en ocasiones sin lluvias.

Solo ocurrirán aguaceros en ocasiones en Santiago, Dajabón, Monseñor Nouel y San Juan según el pronóstico de Indomet.

En el pronóstico extendido se informó que mañana domingo prevalecerá un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones durante las horas matutinas, mientras que en la tarde, hasta primeras horas de la noche, podrán observarse algunos incrementos nubosos acompañados de aguaceros aislados y tronadas hasta primeras horas de la noche en provincias como: Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Baoruco, causados por la humedad que puedan aportar el viento hacia nuestra masa de aire y los efectos asociados al ciclo diurno.

El lunes, estas condiciones continuarán inalterables, debido al poco contenido de humedad que mantendrá el sistema de alta presión sobre el país.

Por tanto, prevalecerá un cielo con nubes dispersas en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio, esperándose solo chubascos aislados en poblados del noroeste y la cordillera Central, asociados a la humedad transportada por el viento y los efectos asociado al ciclo diurno.