Anticiclón limitará lluvia en las próximas 24 horas, según Meteorología

Santo Domingo. — Un sistema de alta presión o anticiclón limitará la actividad de lluvias en las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional, informó la tarde de este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo meteorológico, este fenómeno atmosférico incidirá sobre gran parte del territorio dominicano durante este martes, lo que provocará que la actividad de aguaceros continúe siendo limitada en varias regiones del país.

No obstante, algunas precipitaciones aisladas podrían registrarse en provincias como San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal y Duarte, según el reporte de Meteorología.

Un anticiclón es un sistema atmosférico caracterizado por altas presiones que inhiben la formación de lluvias, debido a que sus corrientes de aire y el aumento de temperatura contribuyen a disipar las nubes, reduciendo así las probabilidades de precipitaciones.