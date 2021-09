Antonio Taveras presenta primer informe de gestión legislativa

Santo Domingo.- Al cumplirse un año de la gestión del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, se realizó un acto donde se dio a conocer el primer informe de su administración legislativa.

Con esto Taveras cumple con el artículo 92 de la Constitución dominicana, que establece que los legisladores deberán rendir cada año un informe detallado (rendición de cuenta) de su gestión a sus electores.

En el evento que se desarrolló a modo de preguntas y respuestas, el senador fue entrevistado por la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch y la destacada periodista Altagracia Salazar, acerca de cómo ha cambiado la provincia de Santo Domingo y otros temas de orden legislativo y comunitario.

Taveras empezó resaltando que su plan de gestión se ha enfocado en la gente de su demarcación ya que en el pasado muchos políticos se alejaron de los habitantes de Santo Domingo, de quienes los llevaron al poder.

“Yo trabajo en el Senado 3 o 4 veces a la semana, pero los demás días me desplazo a los distintos municipios de Santo Domingo, para que la gente vea que un senador sí puede estar cerca de ellos, porque solo podemos cambiar esta provincia cuando se involucra a la misma gente en esos cambios”, sostuvo.

Al valorar su primer año de gestión Taveras expresó que “nadie me dijo cómo era este trabajo, pero es duro. Esto solamente se hace por amor y compromiso. Por eso me quito el sombrero ante muchos hombres del país que han luchado por el bienestar del país”.

Sobre lo legislativo

Manifestó que desde el Senado ha trabajado en la construcción de leyes fuertes que contribuyan a la recuperación de los derechos de las personas y su desarrollo productivo “porque la gente solo puede salir de la pobreza a través de los empleos, la educación en derechos”.

Dentro de los proyectos que el senador Antonio Taveras propone en el Senado está el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Apuntó que durante este primer año participó en hechos importantes como lo fueron la elección de los dirigentes de la Cámara de Cuentas, los miembros de la Junta Central Electoral, entre otros.

Dentro del Senado también actúa como presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos y pertenece a otras 7 Comisiones Permanentes como la de Género, donde se desempeña como vicepresidente.

Sobre lo comunitario

Expresó sentir satisfacción al visitar cada comunidad de la provincia por el trato de las personas.

“Siempre he estado presto a la relación que debe existir entre un político y la gente”, señaló.

Manifestó que las personas se le acercan en busca de soluciones para la comunidad y eso se traduce en el interés que tiene la gente en arreglar los problemas.

Recordó que durante el tiempo de campaña decía que “ahí donde hay un dolor, ahí voy a estar aunque no voten por mí” y que en la actualidad se ha mantenido de la misma forma.

“La gente piensa que siendo empresario el partido me llamó para que asumiera la senaduría pero no es así. Desde mi adolescencia he participado en las luchas sociales y ahí es donde todo comienza”, contó.

Sobre el poder social, dijo que está convencido de que ese poder puede lograr el verdadero cambio que necesita el país, porque cree en la gente que se moviliza.

El evento se llevó a cabo en el Club Multiuso Víctor Burgos de Sabana Perdida con una gran participación de militantes del Partido Revolucionario Moderno, comunitarios del lugar y dirigentes de diversos movimientos políticos y sociales.

La actividad fue animada con un despliegue de manifestaciones folklóricas típicas de Santo Domingo Norte como lo son la Salve, Congo, Palos y Pri-Pri, a cargo de la maestra Aida Guzmán.