La Policía a través de la OCN-INTERPOL Santo Domingo comunicó que fue capturado en Buenos Aires, República Argentina, el fugitivo conocido como “Emerson”, quien era buscado con una orden internacional por su presunta participación en un homicidio ocurrido en el Distrito Nacional y su vinculación a una estructura criminal organizada.

El detenido fue identificado como Cristian López, de 32 años, quien al momento de su arresto se identificó con un pasaporte español número PAN390926.

En su contra pesaba la Notificación Roja No. A-13601/11-2024, de fecha 22 de noviembre de 2024, sustentada en la orden judicial de arresto No. 2024-AJ0004847, emitida el 18 de mayo de 2024 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El imputado es requerido por el homicidio de Nilcio Muñoz Cordero, así como por ocasionar heridas de gravedad a un adolescente, en un hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2024 en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional, presuntamente motivado por disputas entre bandas criminales por el control de puntos de distribución de sustancias narcóticas.

Las investigaciones señalan que el detenido es identificado como presunto líder de la estructura criminal denominada “BLOKE 14 50-0”, dedicada a actividades de crimen organizado, incluyendo sicariato, microtráfico, cobro compulsivo y robos, con presuntas ramificaciones operativas en ciudades como Barcelona, Madrid y Santo Domingo.

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La captura fue posible gracias al intercambio de información y la estrecha cooperación entre la OCN-INTERPOL Buenos Aires y la OCN-INTERPOL Santo Domingo, en el marco de las acciones impulsadas por INTERPOL como parte del proyecto de cooperación internacional PACCTO 2.0, durante la reunión preoperativa celebrada del 18 al 20 de marzo de 2026 en San Salvador y se espera que en las próximas horas comience el proceso de extradición hacia la República Dominicana para someterlo a la Justicia.