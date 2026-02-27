Viña del Mar (Chile).- El artista español Antoñito Molina logró este viernes alzarse con el premio a la mejor canción, el más prestigioso, en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar con su canción «Me prometo».

El gaditano interpretó la canción en la Gran Final en la que se enfrentaba a Estonia y Chile, los otros dos países clasificados, y resultó ganador por una décima, al obtener un 6.5 del voto del jurado y del público por delante de Chile, que se quedó con un 6.4.

El premio para el ganador de la mejor canción son 30.000 dólares y la Gaviota de Plata, la cuantía más elevada de toda la competencia

Instantes después de su victoria, desde el escenario de la Quinta Vergara en Viña del Mar, Antoñito Molina expresó su alegría y afirmó que esto le «había cambiado la vida».

«Me siento súper feliz, cuando vine aquí venía con mucha ilusión. Pero esto ha cambiado mi vida. Salí de casa con mucha fe, con mucha penita porque dejaba a una niña que acababa de nacer con cuatro meses y estoy seguro de que ella y su madre van a estar felices con nuestra gaviota«, declaró el artista en la conferencia de prensa posterior a su victoria.

Molina adquirió el papel de favorito desde el primer día al alcanzar la mejor puntuación durante su primera actuación, en las fases preeliminares, y mejoró sus notas progresivamente hasta esta final.

Se trata de la segunda vez consecutiva en la que un español alcanza este galardón ya que la artista canaria Nia, ganadora del programa musical español Operación Triunfo en 2020, logró alzarse con la gaviota de plata y ganar el festival el año anterior.